Сегодня исполняется 73 года президенту России Владимиру Путину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра, художественный руководитель—директор Мариинского театра Валерий Гергиев:

— Дорогой Владимир Владимирович! Мы с Вами прошли через периоды мечтаний и надежд, потом — через открытие грандиозного театра Мариинка-2 в Санкт-Петербурге и грандиозного зала «Зарядье» в центре Москвы. И конечно же, жизнь страны обогатят культурные центры в «Сириусе», Севастополе, Калининграде, Кемерово, Владивостоке. Мне кажется, будущие поколения будут невероятно благодарны Вам за это.

Победы в специальной военной операции! Уверен, что это даст мощный толчок развитию культуры. А побеждая на культурном фронте, мы будем побеждать всегда. Крепкого Вам здоровья и огромная благодарность!

Поздравления передает выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин:

— Уважаемый Владимир Владимирович! В этот день Вы получите множество поздравлений и пожеланий здоровья. Даже трудно представить, сколько писем, телеграмм и сообщений окажутся на Вашем столе. Зная, что Вы с особой теплотой относитесь к нашему хоккейному братству, надеюсь, что это поздравление не затеряется среди остальных. Владимир Владимирович, на Ваших плечах тяжелейшая ноша государственной власти. Она особенно нелегка в период турбулентности, перемен и конфликтов. Однако спокойная уверенность, которую Вы неизменно демонстрируете, дает основание верить в счастливое решение сложнейших проблем. Живя и работая за океаном, я, как и многие мои друзья и коллеги, не отрываюсь от забот нашей страны и не могу оставаться равнодушным. То, чем мы реально способны помочь российскому руководству в деле налаживания гуманитарных связей,— активное участие в широкой хоккейной дипломатии. Уверен, что это надежный и проверенный путь восстановления добрых отношений между странами и взаимопонимания между людьми. В день Вашего рождения я от души желаю Вам здоровья, оптимизма и отличной спортивной формы. И удачи на льду! Ваш Александр Овечкин.

К поздравлениям присоединяется участник программы «Время героев» Герой России Владислав Головин (позывной «Струна»):

— Уважаемый Владимир Владимирович! Имея честь поздравить Вас с днем рождения, хочу выразить искреннюю благодарность за развитие страны под Вашим руководством, где мы с гордостью несем знамя силы и мужества воинов, красоты и нежности наших женщин. Ваша непреклонность перед врагами еще больше мотивирует нас на строгое выполнение своих задач по защите государства, как внутри, так и на границах! Уверенность в будущем — рядом с Вами! Как военнослужащему, для меня честь называть Вас нашим Верховным главнокомандующим. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»