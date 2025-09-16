В России растет рынок образования в сфере работы с нейросетями

Рынок образования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к концу года может достичь 5,6 млрд руб., говорится в исследовании Smart Ranking, с которым ознакомился «Ъ». По подсчетам компании, объем рынка обучения работе с нейросетями за первые полгода 2025-го уже превышает 2,1 млрд руб., тогда как по итогам 2024 года достиг 4,5 млрд руб.

В Smart Ranking оценивают, что объем выручки топ-15 лидеров этого рынка составил 780 млн руб. в 2024 году при росте на 48% год к году. Лидером стала компания Zerocoder (выручка за год — 293 млн руб., рост — 130%). В тройке крупнейших игроков также «Яндекс Практикум» и Skillbox (принадлежит VK), на которые приходится 80% выручки всех лидеров, далее идут «Нетология» и Tutorplace.

По данным Smart Ranking, основной рост обеспечивает спрос на узкоспециализированные курсы, которые позволяют автоматизировать процессы и повысить эффективность, а также активное внедрение ИИ-инструментов в бизнес-процессы компаний. С точки зрения направлений, где спрос на обучение работе с ИИ наиболее востребован, они выделяют маркетинг и рекламу. Это связано с растущим спросом на ИИ-инструменты для автоматизации и анализа данных в маркетинговых кампаниях.

Уровень проникновения ИИ в российские компании оценивается в 10–15%, но спрос на обучение увеличивается с каждым полугодием, уточнили в онлайн-университете Zerocoder. По оценке «Яндекс Практикума», в 2025 году объем рынка EdTech в области ИИ составит 4,85 млрд руб., а в следующем вырастет до 5,75 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Наука ИИ жизнь».