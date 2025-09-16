«Авангард» едва не упустил победу в матче с минским «Динамо»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо». Команды встретились на омском льду.

После первых двух периодов хозяева вели со счетом 3:1, благодаря шайбам Дамира Шарипзянова, Эндрю Потуральски и Наиля Якупова. Но в третьей 20-минутке минчане бросились в погоню, и она увенчалась успехом. Несмотря на то, что «Авангарду» удалось в третьем периоде провести еще одну шайбу (она на счету Игоря Мартынова), основное время матча и овертайм закончились со счетом 4:4. В серии буллитов решающим стал бросок Николая Прохоркина, который принес победу «Авангарду».

«Нам было нелегко, приходилось отбрасываться, но мы нашли путь, чтобы победить. Это абсолютно не красивый путь, но я доволен, что мы взяли два очка»,— подвел итог игры главный тренер хозяев Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

В другом матче 15 сентября новосибирская «Сибирь» уступила во Владивостоке местному «Адмиралу» 0:2.

Валерий Лавский