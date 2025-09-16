Чукотка разместит пилотный выпуск народных облигаций 30 сентября

Правительство Чукотского автономного округа объявило о планах по размещению государственных облигационных займов. Разместить народные облигации планируют 30 сентября на финансовой онлайн-платформе «Финуслуги» ПАО «Московская биржа».

Стоимость облигации составит 1 тыс. руб., всего в ходе пилотного выпуска ценных бумаг планируется привлечь 140 млн руб. Вырученные деньги регион собирается направить на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципалитетах.

Соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами ДФО народных облигаций на Восточном экономическом форуме подписали замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева и старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин. Кроме Чукотки в этом году выпуск народных облигаций планируют Амурская и Магаданская области, а также Якутия и Чукотка. По словам госпожи Нургалиевой финансовая емкость для выпуска таких ценных бумаг для регионов Дальнего Востока оценивается примерно в 300 млрд руб.

Ирина Тимофеева, Анадырь