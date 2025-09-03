Власти Чукотки планируют занять у населения до 140 млн рублей
Правительство Чукотского автономного округа готовит пилотный выпуск народных облигаций на 140 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Антона Яремчука. Информация получена на полях открывшегося во Владивостоке Х Восточного экономического форума (ВЭФ—2025).
Ранее замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева сообщала, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд руб., напоминает агентство.
ВЭФ в этом году проходит 3—6 сентября, в нем принимает участие свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран. Главной темой форума обозначена «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Оператором выступает Фонд «Росконгресс».