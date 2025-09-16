США лишили Колумбию статуса союзника в борьбе с наркотрафиком

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США приняло решение лишить Колумбию статуса союзника в борьбе с наркотрафиком. Как пишет AFP, Вашингтон в свою очередь пока официально не прокомментировал произошедшее.

Колумбия может потерять «сотни миллионов долларов американской военной поддержки», уточняет AFP. Густаво Петро также заявил, что США лишили Колумбию союзнического статуса «после десятков смертей наших полицейских и солдат в борьбе с наркокартелями».

В августе лидер Колумбии расценил планы США о проведении военной операции на территории Венесуэлы как «подготовку акта агрессии против всей Латинской Америки». Он также заявил о возможной военной поддержке соседней страны.

Влад Никифоров