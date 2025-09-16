Трамп допустил новые меры США против иностранных наркокартелей

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может принять новые силовые меры против иностранных преступных группировок, которые, по его словам, пытаются ввозить наркотики в страну по суше.

Господин Трамп отметил, что недавние удары, нанесенные американскими военно-морскими силами по судам в международных водах, помогли сократить контрабанду запрещенных веществ морем. Однако, по его словам, теперь наркотики везут по суше.

Дональд Трамп заявил, что США будут «останавливать картели, когда они идут по суше», точно так же, как они останавливают суда в международных водах.

Ранее президент США сообщал о двух случаях ликвидации наркокурьеров из Венесуэлы в международных водах. В результате двух операций были убиты 14 человек.