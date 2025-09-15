Ограничения для рекламы энергетиков отсрочили на полгода

Вступление в силу поправок к закону о рекламе, регулирующих продвижение на рынке энергетических напитков, перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Об этом сообщил источник «Ъ», знакомый с ситуацией, а также один из соавторов документа.

Новые поправки ужесточают правила для маркетинга энергетических напитков, в частности, запрещают обращение к несовершеннолетним и упоминание витаминов и биологически активных добавок (БАД) в составе. Изначально предлагался запрет на использование образов людей и животных в рекламе, однако он был исключен из поправок.

Документ также предусматривает необходимость указывать в рекламе энергетических напитков информацию об их вреде для здоровья при чрезмерном употреблении, причем в радиопрограммах такое упоминание должно длиться не менее 3 секунд, в телепрограммах и кино — не менее 5 секунд.

Перенос сроков вступления в силу носит скорее технический характер, считает гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева. По ее словам, запрет на использование в продвижении такой продукции упоминания микроэлементов и витаминов негативно скажется как на продажах напитков, так и на их глобальном позиционировании.

Подробнее — в материале «Ъ».