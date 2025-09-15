Совладельца «Суперметалла» Васекина задержали на выходе из больницы

Совладельца научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василия Васекина задержали на выходе из Боткинской больницы, где он проходил реабилитацию после операции на сердце, рассказала его жена Татьяна Msk1.ru.

Адвокат Олег Ильин сообщил, что Василия Васекина госпитализировали 2 июля. Изначально совладельца «Суперметалла» доставили в центр высоких медтехнологий ФМБА, затем его перевели в центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Еще несколько недель господин Васекин провел в Боткинской больнице.

По словам Татьяны Васекиной, ее мужа задержали вечером 15 сентября. «Он сам дочери позвонил, пока телефон не забрали. Сказал, что прямо при выходе из проходной клиники его арестовали»,— сказала госпожа Васекина.

14 сентября «Ъ» писал, что Василия Васекина заочно арестовали и объявили в розыск. Солнечногорский суд Подмосковья изменил меру пресечения с подписки о невыезде 4 сентября, поскольку «с 4 июля подсудимый в судебные заседания не является». Адвокаты сообщали судье, что господин Васекин госпитализирован.

В 2023 году в отношении Василия Васекина было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельником он обманул третьего бизнес-партнера, который решил приобрести треть акций в ООО «Институт базальтовых волокон».

