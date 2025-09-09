Воронежский «Факел» победил тульский «Арсенал» дома

Матч девятого тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом» закончился победой «огнеопасных». Встреча прошла в Воронеже 8 сентября, она завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены воронежского ФК «Факел» после матча с «Арсеналом»

Фото: из Telegram-канала воронежского ФК «Факел» Члены воронежского ФК «Факел» после матча с «Арсеналом»

Фото: из Telegram-канала воронежского ФК «Факел»

Победный гол забил воронежский защитник Юрий Журавлев на 50-й минуте игры. Матч посетили 8 937 зрителей.

«Победа над принципиальным соперником стала абсолютно заслуженной — пусть и с привычным уже в этом сезоне минимальным счетом! Не помешали ни дождь, ни игра в меньшинстве во втором тайме. Поздравляю команду и болельщиков! Краткосрочного "тумана" мы почти не заметили!»,— написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Главный тренер воронежцев Игорь Шалимов отметил, что в первом тайме его подопечные могли «создать больше моментов», но во втором вышли на нужный уровень игры. Также он назвал «Арсенал» «неприятной командой для отбора мяча»: «Отбирать не так просто было в первый тайм. Мы говорили о том, что это надо делать агрессивно. Надо сказать, повезло, что забили с этого стандарта. К нам готовятся серьезно, но мы идем дальше».

По итогам встречи «Факел» занял первую строчку турнирной таблицы. В следующем туре воронежцы сразятся с подмосковным клубом «Родина». Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Арена Химки» в Химках Московской области.

Алина Морозова