Два банка решили инициировать банкротство холдинга Fplus

Банки «Санкт-Петербург» и ББР объявили о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве головной компании холдинга Fplus — «Ф-плюс оборудование и разработки» — и ее дочерней структуры «Мобильные и компьютерные технологии». Банк «Санкт-Петербург» планирует признать банкротом гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

Ранее с аналогичными исками выступили Совкомбанк, «Сбер» и банк «Санкт-Петербург». По данным «СПАРК-Интерфакс», общая сумма исковых требований к холдингу превышает 951 млн руб. Размер долга не комментируется.

Эксперты оценивают шансы на спасение бизнеса как низкие. «Вероятность восстановления платежеспособности в текущем виде крайне мала», — считает юрист White Stone Игорь Ширин. Гендиректор «Промобита» Максим Копосов связывает проблемы Fplus с общим спадом на рынке: «Особенно это сказывается на компаниях, ориентированных на регулируемый рынок, где предложение превышает спрос». По прогнозам, рынок электронных компонентов в 2025 году сократится на 25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плюс кредиторы».