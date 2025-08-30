Команда Павла Дацюка победила на The Magic Game в Екатеринбурге

На матче звезд мирового хоккея The Magic Game в чаше «УГМК Арены» выиграла команда команда Павла Дацюка со счетом 8:13. Павел Дацюк, организовавший прощальный турнир, — уральский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион России и мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также обладатель Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для товарищеского матча господин Дацюк собрал мировых звезд из трех стран — России, Канады и США. В составы команд вошли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и многие другие. Билеты на мероприятие раскупили за несколько минут — во время состязания зал был заполнен полностью.

Тренерами первой команды стали Александр Якушев и Владимир Крикунов. Вторую команду возглавили Леонид Грязнов, Владимир Щеглов и Альберт Федоров.

Перед матчем врио губернатора Свердловской области вручил Павлу Дацюку звание почётного гражданина Свердловской области.

Позже зрителям показали сказку о детской мечте «волшебника мирового хоккея», которую написал болельщик российского фан-клуба хоккейного клуба «Детройт». В шоу участвовало более 80 человек: спортсмены и профессиональные актеры.

По сюжету, к Павлу Дацюку пришел ангел-хранитель и подарил золотые руки, взяв с него обещание быть трудолюбивым. По словам режиссера Сергея Ивлева, совместить театр со спортом было тяжело. «Самым сложным в работе было совместить жанр театрализованного представления со спортом, «в который играют настоящие мужчины». Благодаря Павлу мы получили невероятный опыт»,— сказал он.

В начале августа Александр Овечкин принял участие в Матче звезд в Мытищах. Встреча с участием российских звезд НХЛ и отечественного хоккея прошла на арене «Мытищи». Команда Александра Овечкина в итоге победила команду Павла Дацюка со счетом 11:7.

Артем Путилов