ГП потребовала изъять 53 объекта недвижимости у экс-госсекретаря Дагестана

Генпрокурор Игорь Краснов подал иск о конфискации имущества у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников. Имущество, по версии надзора, приобретено на коррупционные средства.

Иск подан 11 сентября в Советский райсуд Махачкалы. Новое требование касается 53 объектов — земельных участков, жилой и коммерческой недвижимости в Дагестане, Ставропольском крае и Москве кадастровой стоимостью свыше 500 млн руб. Номинальными владельцами значатся 16 родственников экс-чиновника.

«Официальный совокупный доход Магомед-Султана Магомедова и членов его семьи не позволял приобрести указанную собственность», — заявили в надзоре. Например, его супруга до 2021 года не имела доходов, но купила шесть объектов почти за 118 млн руб.

Магомед-Султан Магомедов и его дети ранее признали нарушение антикоррупционного законодательства. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов. Ранее по требованию Генпрокуратуры суд уже изъял в доход государства 100% долей в компаниях, связанных с бывшим ОАО «Дагнефтепродукт», которое господин Магомедов возглавлял с 1991 года. Капитализация этих активов превышает 100 млрд руб.

