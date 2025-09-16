Срок сложили со штрафом

К девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу суд в Москве приговорил бывшего начальника отделения технического надзора госавтоинспекции Южного округа Москвы Александра Шувалова. Он был признали виновным в получении взяток от представителя компании-поставщика бетонных и растворных смесей за содействие в беспрепятственной работе водителей грузовиков. Вину бывший гаишник не признал.

Чертановский суд Москвы 15 сентября вынес приговор по делу бывшего начальника отделения технического надзора ОГИБДД Южного округа столицы майора полиции Александра Шувалова. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как ранее уже сообщал “Ъ”, материалы на господина Шувалова были выделены из «большого» коррупционного дела, по которому проходили сотрудники ГИБДД и «решальщик» Павел Чекменев. По материалам дела, а расследование инициировала ФСБ, в конце декабря 2022 года последний объехал некоторые подразделения ГИБДД Южного и Юго-Восточного округов столицы, чтобы договориться о беспрепятственной работе водителей грузовиков ООО «Эркон», занимавшегося поставкой строительных смесей. Сначала господин Чекменев договорился с действовавшим на тот момент руководителем службы технадзора Юго-Восточного округа Москвы майором Олегом Габовым, пообещав ежемесячно передавать 200 тыс. руб. через подчиненного старшего инспектора Александра Лесникова (тот впоследствии занял место Габова). Тогда же господин Чекменев, по версии следствия, договорился и с начальником отделения технического надзора ОГИБДД Южного округа столицы Александром Шуваловым.

Деньги, по данным следствия, Павел Чекменев передавал с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года. Полицейских задержали в январе 2024 года, после того как чекисты взяли с деньгами Павла Чекменева. Тот сразу во всем сознался, согласившись на участие в оперативных экспериментах по передаче денег гаишникам.

Александр Шувалов был задержан 17 января после получения 70 тыс. руб. Дома при обыске у него обнаружили еще 440 тыс. руб. Они, по версии сыщиков, были частью полученных в общей сложности господином Шуваловым в виде взяток более 2 млн руб. К уголовной ответственности привлекли и «решальщика» Чекменева, которому вменили дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Во время следствия и на процессе в Чертановском суде майор полиции Шувалов вины не признал. Что касается 70 тыс. руб., то, по версии самого бывшего гаишника, ему при встрече Чекменев просто «сунул что-то в руку», причем сам он даже не догадывался, что именно. Что касается найденных при обыске 440 тыс. руб., то обвиняемый утверждал, что это были деньги, собранные им, сестрой и теткой на лечение матери. Отметим, что этой же версии придерживаются и родственники экс-полицейского. Следствие, впрочем, им не поверило.

В итоге судья Нина Пономарева признала Александра Шувалова виновным и назначила подсудимому девять с половиной лет колонии строгого режима, лишила его специального звания майора полиции и запретила в течение пяти лет после выхода на свободу занимать должности на госслужбе. Также на осужденного был наложен штраф в размере 4,2 млн руб., соответствовавший двукратному размеру взятки.

Сам Александр Шувалов воспринял назначенный ему судьей срок спокойно, а вот пришедшие его поддержать родственницы слез сдержать не смогли. Отметим, что накануне прокурор в прениях сторон предлагал приговорить офицера полиции к десяти с половиной годам строгого режима.

Присутствовавший на заседании адвокат отказался общаться с “Ъ”. Родственники же осужденного сообщили, что считают приговор несправедливым, версию обвинения ошибочной и будут и дальше поддерживать своего родственника, который обязательно обжалует приговор.

Отметим, что уголовные дела остальных фигурирующих в материалах расследования полицейских, также обвиняемых во взяточничестве, рассматриваются в настоящее время в Люблинском суде Москвы.

В ООО «Эркон» ранее сообщали “Ъ”, что господин Чекменев к компании никакого отношения не имел: он якобы проработал в ней всего три недели в сентябре 2016 года, после чего был уволен по собственному желанию. «С тех пор он ни в каких отношениях с нашей компанией не состоит, не являлся и не является ее представителем,— сообщал “Ъ” директор юридического департамента ООО "Эркон" Алексей Ковин.— Сведения о якобы передаче должностным лицам ГИБДД "ежемесячных откатов" Чекменевым от лица ООО "Эркон" не соответствуют действительности». «Все мероприятия госнадзора и контроля компания осуществляет в установленном законом порядке»,— добавил представитель компании.

Алексей Соковнин