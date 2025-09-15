Ежегодное заседание «Валдая» пройдет в Сочи с 29 сентября по 2 октября

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет XXII ежегодное заседание в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Форум объединит 140 участников из 42 стран, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тема конференции этого года — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии примут участие представители Алжира, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Казахстана, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, России, США, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Среди ожидаемых участников — министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин. Заседание продлится четыре дня. В программе: открытие, презентация доклада, девять тематических сессий, специальная встреча, открытая дискуссия и пленарное заседание.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» основан в сентябре 2004 года. Организация объединяет российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы.

Алина Зорина