Китай поработал ниже ожиданий

Рост промышленного производства КНР в августе 2025 года не оправдал ожиданий аналитиков и продемонстрировал увеличение на 5,2% год к году — на 0,5 процентного пункта меньше, чем в июле, при прогнозе 5,8%. Внешнеторговая статистика Китая демонстрирует улучшение ситуации со спросом — экспорт увеличивается быстрее импорта, так что замедление роста выпуска объясняется пониженным внутренним спросом и продолжающей снижаться инвестактивностью. Месяцем ранее снижение деловой активности объяснялось погодными условиями и надеждами бизнеса на урегулирование торговых отношений с США, в которых пока значимого прогресса не появилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Промышленное производство Китая выросло в августе на 5,2% в годовом выражении, следует из данных Национального бюро статистики страны. Это на 0,5 процентного пункта меньше, чем в июле (5,7%). Нынешние темпы роста выпуска минимальны с августа 2024 года и не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших ускорение роста промпроизводства до 5,8%. Замедление промышленного роста сильнее всего проявилось в обрабатывающей промышленности (5,7% в августе против 6,2% в июле) и в производстве электроэнергии, тепла, газа и воды (2,4% против 3,3%). Спад зафиксирован также в производстве оборудования (8,1% против 8,4%). В области высокотехнологичного производства показатель остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце,— 9,3%. Объем добычи полезных ископаемых, впрочем, продемонстрировал рост на 5,1% против 5% в июле, также ускорение было зафиксировано в 31 из 41 отрасли, однако это не смогло компенсировать спада в базовых. В целом за январь—август 2025 года промпроизводство в Китае выросло на 6,2% (в январе—июле — 6,3%) по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Внешнеторговая статистика КНР при этом довольно позитивна — поставки в Китай в августе выросли лишь на 1,7% после снижения на 8,9% в июле, тогда как рост экспорта, напротив, ускорился до 4,8% после 3,6% в июле. Замедление роста промпроизводства, таким образом, объясняется слабым внутренним спросом, что подтверждает торможение роста продаж в рознице. Так, в июне 2025 года соответствующий показатель был равен 4,8% в годовом выражении (см. “Ъ” от 18 августа), в июле — 3,7% (что составило минимум с декабря 2024 года), в августе — 3,4%, что замедлило накопленные темпы роста с начала года до 4,6% в августе с 4,8% в июле. Также тормозит и инвестиционный спрос: рост инвестиций в основные активы в январе—августе 2025 года в годовом сопоставлении замедлился до 0,5% против ожидаемых 1,4%. Показатель снижается с марта 2025 года (4,2%), в июле он достиг отметки 1,6%, что де-факто говорит о снижении месячных показателей капвложений. Безработица в среднем по стране за первые восемь месяцев 2025 года составила 5,2%, в августе увеличившись до 5,3%. Впрочем, аналитики связывают это с сезонными факторами: в августе 2024 года показатели демонстрировали похожую динамику.

Тренд на замедление роста промышленной активности Китая заложен еще в июле: тогда оно объяснялось погодными условиями и неопределенностью в переговорах с США (см. “Ъ” от 18 августа), которая с тех пор существенно не изменилась.

Полина Попова