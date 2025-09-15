Рубль берет курс наверх

Рубль продолжает укрепляться после решения ЦБ о снижении ключевой ставки. В понедельник, 15 сентября, внебиржевой курс к доллару вырос более чем на 2% и приблизился к 82 руб. Крепнет рубль и в паре с юанем. Причем оба значения оказались ниже уровня действующего официального курса ЦБ. Свой завтрашний прогноз по доллару регулятор опустил на 1 руб. 30 коп., по евро — почти на 2 руб. Всю прошлую неделю американская валюта росла в цене на межбанковском рынке и на максимумах достигала 87 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что происходит сейчас: локальное движение или новый тренд? Экономист Егор Сусин связывает динамику с пятничным решением ЦБ: «Сейчас все-таки рынок очень волатилен и не очень ликвиден. Поэтому и ослабление рубля тоже было достаточно интенсивным и обусловлено не фундаментальными факторами, а скорее локальными тактическими историями. Текущее укрепление рубля — отчасти реакция на более жесткую риторику Банка России. Это было достаточно неожиданное решение для рынка, который все-таки настраивался на то, что ЦБ будет быстрее снижать процентные ставки.

Текущее решение, наверное, где-то ограничивает спекулятивный интерес именно к продаже рубля и покупке валюты. Так или иначе, к концу года мы увидим какое-то ослабление курса, скорее всего, в диапазоне 85-90 руб. за доллар. Это будет связано уже с сезонным ростом импорта в конце года. Но локально у нас впереди налоги, и экспортеры будут вынуждены больше продавать валюты, и, наверное, до конца месяца рубль может и укрепляться».

Более слабый курс закладывает в бюджете правительство — на уровне 96,5 руб. за доллар. А некоторые экономисты ожидают, что к концу года доллар уйдет за 100 руб. При этом аналитики ЦБ ждут, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 16% годовых. В перспективе это может повлиять на курс, но опосредованно, говорит директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков: «Вопрос всегда в реальных ставках, то есть в разнице между доходностью тех или иных инструментов: фондов ликвидности, ключевой ставки и инфляции.

Сейчас реальная ставка достаточно высокая. Если инфляция составляет порядка 8%, то ключевая ставка — 17%. Соответственно, этот дисконт между ставкой и инфляцией будет снижаться со временем, и это будет приводить к тому, что альтернативные инвестиции будут более интересны с точки зрения размещения свободных средств в долларах, в евро и так далее. В текущей ситуации эти инструменты, даже с учетом хеджирования позиций, проигрывают.

Но это не значит, что ЦБ будет понижать ставку, и тут же курс будет слабеть. Он будет слабеть в первую очередь под влиянием кредитной активности. Будет увеличиваться объем импортируемой продукции, потребительский спрос будет резко усиливаться, и это будет в какой-то степени приводить к спросу на импорт, к спросу на иностранную валюту. Вторая составляющая — это экспорт. Если экспорт будет стагнировать, рубль будет слабеть. Ситуация развивается в определенной степени в пользу ослабления рубля, но я бы не спешил делать долгосрочные выводы, потому что движение капитала остается осложнено и санкциями, и ограничениями. Это может привести к потенциальному откату от текущих значений, и рубль вполне может продолжать укрепляться».

Тем временем российские экспортеры нарастили покупку валюты. Компании только за предпоследнюю неделю в августе потратили на это 69 млрд руб., сообщают источники РБК. Это вдвое больше среднего недельного показателя в июле.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская