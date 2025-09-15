«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок акций нервно отреагировал на снижение ключевой ставки до 17%. 12 сентября индекс Мосбиржи упал на 2%. 15 сентября — на 1%. Почему действия регулятора вызвали такие движения на фондовом рынке? Как будут чувствовать себя банки при такой ставке? На что обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Сергей Богданов обсудил со стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как понимать действия российского ЦБ? Почему рынок так нервно реагирует?

Сергей Суверов: Большинство аналитиков ждали более решительного шага со стороны Центрального банка, а именно уменьшения ключевой ставки на 2%. Однако такой сценарий ЦБ даже не рассматривал. Это достаточно жесткая риторика, и она разочаровала рынок. Мотивировка регулятора понятна — растут инфляционные ожидания, кредитование, и ЦБ боится, что слишком агрессивным снижением ставки можно ускорить инфляцию. Поэтому подход более осторожный, но тем не менее ставка, скорее всего, до конца года продолжит снижаться, как и проценты по депозитам. Соответственно, часть капитала все равно будет перетекать с депозитов на фондовый рынок. Банки чувствительны к изменению ключевой ставки, и можно сказать, что именно они являются главными бенефициарами наряду с девелоперами в снижении ключевой ставки. Из конкретных тем, которые обсуждаются на рынке, я бы выделил SPO банка ВТБ. Это главная сделка на рынке акционеров по капиталу 2025 года. Амбициозная задача — привлечь 80-90 млрд руб. Большая сумма, но я думаю, что, в общем-то, сделка достаточно интересна в том числе для розничных инвесторов, потому что рынок поменял к лучшему отношение к ВТБ. Банк выплатил дивиденды по итогам 2024 года, причем дивидендная доходность превысила 20%. Кроме того, прибыль в этом году может составить 500 млрд руб., а в 2026-м есть шанс вообще побить рекорд по чистой прибыли.

