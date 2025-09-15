В Севастополе участникам СВО отдадут почти 8 га земельных участков

Власти Севастополя передадут участникам СВО 97 земельных участков общей площадью 7,7 га для строительства индивидуальных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В правительстве Севастополя “Ъ” уточнили, что для военных местные власти выделили 3,5 га ранее неосвоенных земель в районе села Осипенко и 4,2 га — в районе села Пироговка.

«На утвержденных территориях для участников специальной военной операции и членов их семей будут образованы 97 земельных участков по четыре сотки каждый»,— написал господин Развожаев в официальном Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что проекты планировки территорий предусматривают формирование улично-дорожной сети внутри квартала жилой застройки, коридоры для прокладки инженерных сетей.

Летом 2024 года власти Севастополя решили выдавать участникам СВО по 1 млн руб. в качестве альтернативы положенному земельному участку.

