В Севастополе участникам СВО отдадут почти 8 га земельных участков
Власти Севастополя передадут участникам СВО 97 земельных участков общей площадью 7,7 га для строительства индивидуальных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В правительстве Севастополя “Ъ” уточнили, что для военных местные власти выделили 3,5 га ранее неосвоенных земель в районе села Осипенко и 4,2 га — в районе села Пироговка.
«На утвержденных территориях для участников специальной военной операции и членов их семей будут образованы 97 земельных участков по четыре сотки каждый»,— написал господин Развожаев в официальном Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что проекты планировки территорий предусматривают формирование улично-дорожной сети внутри квартала жилой застройки, коридоры для прокладки инженерных сетей.
Летом 2024 года власти Севастополя решили выдавать участникам СВО по 1 млн руб. в качестве альтернативы положенному земельному участку.