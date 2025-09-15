Депутаты ЗСК приняли резолюцию по совершенствованию мер поддержки педагогов

В Законодательном собрании Краснодарского края прошло планерное совещание, посвященное государственной политике в области поддержки педагогических работников. По его итогам была принята резолюция с рекомендациями и предложениями по дальнейшему совершенствованию мер поддержки кубанских педагогов.

Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева сообщила парламентариям, что в 2024-2025 учебном году была усовершенствована система оплаты труда в образовательных организациях Кубани. На сегодняшний день, по словам министра, размер зарплаты педагога определяется исходя из вознаграждения за труд в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также различных компенсационных и стимулирующих выплат.

Также, по словам Елены Воробьевой, для педработников введены различные виды социальной помощи. В частности, проживающим и работающим в сельской местности, выплачивается компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме этого, они могут претендовать на безвозмездное пользование земельным участком для ИЖС или ведения ЛПХ. Прибывшие на работу в сельские школы педагоги по программе «Земский учитель» получают 1 млн руб. на любые цели. С 2020 году, благодаря этой программе, в край было привлечено 364 специалиста. С 2022 года по первый квартал 2025 года включительно 1269 педагогов получили выплату в 1 млн руб. для оплаты первоначального взноса на ипотеку.

С начала 2025 года в Краснодаре была введена единовременная выплата в размере 1,5 млн руб. педагогам школ и детских садов на улучшение жилищных условий. За первое полугодие ею воспользовались порядка ста педагогов.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поинтересовался, как решается на местах вопрос выплаты денежной компенсации педагогам за съемное жилье. Елена Воробьева сообщила, что сейчас такую помощь получают педагоги в 22 муниципалитетах края. Господин Бурлачко подчеркнул, что помощь педагогам носит первоочередной характер, поскольку речь идет о формировании подрастающего поколения, поэтому очень важно, чтобы вопросом занимались социально защищенные специалисты.

«Ежегодно на региональном и муниципальном уровнях уделяется самое серьезное внимание этому вопросу. Нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать эту работу, а также осуществлять непрерывный мониторинг исполнения законодательства в этом направлении»,— сказал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых