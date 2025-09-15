Спрос на авиабилеты в Краснодар вырос в 2,2 раза

После объявления о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 17 сентября спрос на авиабилеты в город вырос в 2,2 раза. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «бархатный» сезон Краснодар входит в топ-15 популярных маршрутов и занимает 11-е место в рейтинге отельных бронирований с долей заказов 1,7%. Город также востребован среди деловых туристов — по корпоративным заказам он находится на шестом месте по гостиничным резервированиям (2,0%) и на третьем — по железнодорожным билетам (4,5%).

«Мы ожидаем, что открытие аэропорта может усилить позиции города в рейтинге городов для отдыха россиян, особенно в сентябре и октябре»,— отметила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

Средняя стоимость ночи в гостиницах, которые выбирают клиенты сервиса в 2025 году, составляет 6,8 тыс. руб. Большинство путешественников (36%) предпочитают четырехзвездочные отели по 7,5 тыс. руб. за ночь. На трехзвездочные гостиницы (5,3 тыс. руб.) и объекты без звезд (3,8 тыс. руб.) приходится по 25% заказов. Еще 13% туристов останавливаются в пятизвездочных отелях (13,4 тыс. руб.), и только 1% выбирает двухзвездочные варианты. Примерно 12% клиентов сервиса, забронировавших размещение в Краснодаре в 2025 году, планируют отдых с детьми.

Алина Зорина