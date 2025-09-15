Путин рассказал о двухчасовой беседе с Мишустиным о бюджете

Президент Владимир Путин рассказал, что 14 сентября провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, они два часа обсуждали проект бюджета России на 2026-2028 годы.

«Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… В общем, долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России»,— сказал президент на совещании по экономическим вопросам (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

Как добавил Владимир Путин, государственный бюджет призван решать как текущие, так и перспективные задачи. В их числе он назвал исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов и обеспечение безопасности страны.

Для получения дополнительных доходов бюджета президент призвал бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. По его словам, подобные действия в том числе поддержат здоровую и конкурентную среду для развития бизнеса.

