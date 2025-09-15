На Кубани с начала года трудоустроили 31 тысячу школьников

Более 31 тыс. школьников от 14 до 18 лет получили временную работу в Краснодарском крае с начала 2025 года при содействии региональной службы занятости. Около 27 тыс. из них трудились в летний период, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Для многих подростков это стало первым опытом работы. Школьники работали в области сельского хозяйства, занимались городским благоустройством, трудились в сфере образования, культуры и спорта. Заместитель главы региона Анна Минькова отметила, что такая практика способствует ранней профориентации и помогает учащимся осознанно определиться с будущей специальностью.

Помимо основного заработка на предприятиях, подростки получают дополнительные выплаты от региональных центров занятости в размере от 1,7 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. Средняя продолжительность работы составляет примерно две недели.

Школьники могут выбрать подходящее направление деятельности и подать заявление на свободную должность через портал «Работа России» или обратившись непосредственно в центр занятости по месту проживания.

Алина Зорина