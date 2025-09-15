Тренера фигуристки Петросян не допустили до отбора на Олимпиаду

Хореограф-постановщик тренерского штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не допущен до отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года, сообщает «РИА Новости». Под его руководством тренируется российская фигуристка Аделия Петросян, которая должна выступить на соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение. Тем не менее меня не допустили», — приводит «РИА Новости» слова господина Глейхенгауза.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Помимо Аделии Петросян в отборочном турнире примет участие Петр Гуменник. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи заявлены в качестве запасных. Танцевальные дуэты и спортивные пары допущены не были.

Даниил Глейхенгауз работает в штабе Этери Тутберидзе с 2014 года. Он поставил программы олимпийским чемпионкам 2018 и 2022 года — Алине Загитовой и Анне Щербаковой соответственно.

Таисия Орлова