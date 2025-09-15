Полиция Краснодара проводит проверку ДТП с двумя трамваями

В Краснодаре на пересечении улиц Гоголя и Леваневского произошла авария с участием двух трамваев и грузовика Hyundai, полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Водитель грузовика, груженного кислородными баллонами, ехал по улице Леваневского со стороны улицы Ленина в направлении улицы Гоголя и не предоставил преимущество общественному транспорту. В результате автомобиль оказался зажат между двумя трамваями, которые следовали навстречу друг другу по улице Гоголя.

В ходе столкновения один из трамваев сошел с рельсов. Никто из участников происшествия не пострадал.

Алина Зорина