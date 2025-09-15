Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении FONBET Недели звезд хоккея-2026 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля на «УГМК Арене», официальное открытие которой состоялось в марте 2025 года. Стадион вмещает более 12 тыс. зрителей.

Свердловская область станет восьмым регионом, который примет Неделю звезд хоккея. 6 февраля пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7-8 февраля — Матч звезд КХЛ, в рамках которого состоится мини-турнир с участием четырех команд, а также конкурсы на скорость, точность и силу броска.

«Благодарим руководство Свердловской области за интерес и готовность провести звездный уикенд. И приглашаем всех болельщиков стать частью это события!», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Таисия Орлова