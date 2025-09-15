СКР показал видео с места убийства трех человек в Новороссийске

Региональное управление СКР опубликовало видео с места убийства трех человек в Новороссийске. Ранее сотрудники ведомства задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве трех местных жителей, в том числе школьницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Согласно версии следствия, вечером 10 сентября на почве личного конфликта мужчина убил свою супругу, ее знакомого и 16-летнюю родственницу. После совершения преступления подозреваемый пытался уничтожить следы преступления.

Задержанный дал признательные показания и указал место, где спрятал тела жертв. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, следственные действия продолжаются.

Алина Зорина