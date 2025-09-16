Суд не увидел изобретения

Сервис «СберЗдоровье» смог доказать в суде правомерность использования устройств дистанционного мониторинга здоровья. Оспорить права на него пытался врач-кардиолог Шамиль Хамбазаров, намеревавшийся запустить аналогичный проект более 15 лет назад. Он настаивал, что сервис незаконно использует его изобретение, и требовал более 600 млн руб.

Арбитражный суд Москвы 15 сентября отказал врачу-кардиологу Шамилю Хамбазарову в его иске к ООО «Инновационная медицина», управляющему телемедицинским сервисом «СберЗдоровье», заметил “Ъ” в судебной картотеке. Господин Хамбазаров с весны 2024 года судился со «СберЗдоровьем» из-за устройства дистанционного мониторинга здоровья (см. “Ъ” от 12 марта 2024 года). Он считал, что компания нарушила его патент, и первоначально требовал с нее 312,6 млн руб. Позднее сумма требований увеличилась почти вдвое — до 609,2 млн руб. Такая сумма была рассчитана, исходя из прибыли сервиса за телемедицинские услуги за 2021–2022 годы. «СберЗдоровье» и Шамиль Хамбазаров на вопросы “Ъ” не ответили.

По информации “Ъ”, истец считает, что ответчик нарушает его патент, используя его изобретение в тонометре и в части программного обеспечения на сервере «СберЗдоровье». Для выяснения этого суд назначил экспертизу, которая оказалась отрицательной для истца.

Другими соавторами этого патента являются Олег Исаев, Константин Левчин и Алексей Турочкин. В споре, который рассматривал арбитражный суд, они выступили в качестве третьих лиц. Господа Хамбазаров, Исаев, Левчин и Турочкин вместе с еще двумя предпринимателями в 2011 году основали компанию «Мобильная телемедицина», в 2021 году она была исключена из ЕГРЮЛ.

Операционное юрлицо «СберЗдоровья» — ООО «Докдок территория здоровья», согласно СПАРК, в 2024 году получило выручку в размере 111,6 млн руб., что почти наполовину меньше год к году, чистая прибыль сократилась почти вдвое, до 32 млн руб. 99,9% «Докдок территория здоровья» принадлежит ООО «Докдок».

Скорее всего, суд отклонил иск в связи с недоказанностью истцом факта использования его изобретения в продукте «СберЗдоровье», что в том числе было опровергнуто в ходе судебной экспертизы, полагает юрист Vegas Lex Елизавета Вихлянцева. Сложность таких споров заключается в том, что истцу для доказывания нарушения нужно установить использование в продукте ответчика каждого существенного признака формулы изобретения (или эквивалентность этого признака) на дату приоритета изобретения, и если хотя бы один ключевой признак не обнаружится, то нарушение признано не будет, поясняет партнер юрфирмы Lidings Борис Малахов.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев добавляет, что сложность для истца заключалась также в «расщепленном» характере сервисов: часть функционала содержится в приборе, часть — в мобильном приложении и на сервере, часть — у внешних подрядчиков. Суд назначал патентно-техническую экспертизу для сопоставления признаков формулы с конкретным тонометром и серверной частью площадки, и эксперты ответили отрицательно, то есть где-то в архитектуре «не сошлись» обязательные элементы, предполагает господин Гавришев. Дополнительно истец, похоже, пытался трактовать свой патент как право на любую схему «врач—сервер—пациент», но охрана дается не идее телемедицины в целом, а именно заявленным признакам, уточняет Алексей Гавришев.

Поскольку патент не аннулирован, у истца остаются два пути. Во-первых, он может подать апелляционную жалобу и просить о назначении повторной экспертизы, отмечает госпожа Вихлянцева. При этом, уточняет она, истцу нужно будет доказать недостатки первого заключения и то, что его просьбу о повторной экспертизе первая инстанция отклонила. Второй путь — истец может получить образцы именно тех модификаций приборов, которые эксплуатируются в сервисе, зафиксировать взаимодействие с приложением и сервером и показать, что отсутствующий у тонометра признак фактически реализован на стороне программно-аппаратного комплекса и является эквивалентом заявленного, добавляет господин Гавришев.

Виктория Колганова, Анна Занина