Росстат зафиксировал первую с 2022 года месячную дефляцию

Росстат зафиксировал дефляцию в России в августе на уровне 0,4%, что стало первым случаем с августа 2022 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% по сравнению с 8,79% в июле.

Индекс потребительских цен в августе составил 99,6% по сравнению с июлем и 103,94% по сравнению с декабрем 2024 года.

Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,91%, что выше июльского показателя в 0,64%. Однако в годовом выражении цены на продукты выросли на 9,79%. Цены на непродовольственные товары в августе увеличились на 0,42%, что выше показателя в 0,19% месяцем ранее. В годовом выражении рост цен на непродовольственные товары составил 3,87%.

Услуги подешевели в августе на 0,62%, но по сравнению с прошлым годом их стоимость увеличилась на 11,14%.

