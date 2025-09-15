Дальневосточное проклятье: «Шанхай Дрэгонс» уступил в гостях «Амуру»

Китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс», выступающий в этом сезоне на «СКА Арене» в Петербурге, уступил в гостях хабаровскому «Амуру» со счетом 5:4 в регулярном чемпионате КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

Команда Жерара Галлана начала встречу весьма пассивно и к концу 10-й минуты уступала «тиграм» со счетом 2:0. Сначала большинство 5х3 реализовал Алекс Бродхерст, а затем в равных составах Иван Мищенко укрепил преимущество хозяев.

На 14-й минуте лидер «драконов» Борна Рендулич сократил отставание в счете до минимума, однако под самый занавес первого периода Сергей Дубакин восстановил статус-кво.

Следующей россыпи шайб необходимо было подождать до третьего периода. В самом начале заключительного отрезка игры канадский форвард «Шанхая» Ник Меркли сделал дубль и восстановил равновесие.

Однако «Амур» сумел выправить ситуацию и выйти победителем из непростой встречи. Сначала экс-игрок СКА Олег Ли на 51-й минуте вывел «тигров» вперед, а спустя полминуты Кирилл Слепец добавил голкиперу «драконов» Андрею Карееву «головной боли».

Под самый занавес игры господин Галлан решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, что позволило отличиться Максу Эллису. Однако перевести встречу в овертайм петербургские китайцы так и не смогли.

Таким образом «Шанхай Дрэгонс» потерпел второе поражение на Дальнем Востоке. Во втором туре регулярного чемпионата КХЛ «огнедышащие» уступили «Адмиралу» во Владивостоке в серии буллитов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА разгромил тольяттинскую «Ладу» на своем льду со счетом 6:1.

Андрей Маркелов