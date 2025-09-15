Капитализация Alphabet впервые в истории достигла $3 трлн

15 сентября акции корпорации Alphabet, владеющей Google, выросли в цене на 4%. Тем самым компания стала четвертой в мире с капитализацией, превышающей $3 млрд. Ранее эту отметку перешли Nvidia, Microsoft и Apple. Капитализация Alphabet сейчас составляет $3,03 трлн.

Акции Alphabet существенно выросли после того, как 3 сентября американский суд разрешил Google не продавать браузер Chrome. За последний месяц акции корпорации подорожали на 22,4%.

Яна Рождественская