Google разрешили не продавать браузер Chrome

Окружной суд в Вашингтоне вынес решение о том, что Google не придется продавать свой браузер Chrome, при этом технологического гиганта обязали делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска. Победа корпорации в иске антимонопольных органов США оценивается как «редкая», сообщает Reuters. Суд также постановил, что Google может сохранить свою операционную систему Android, которая вместе с Chrome помогает «развивать доминирующий на рынке» бизнес онлайн-рекламы.

Решение суда стало итогом пятилетней тяжбы. Теперь отсутствие необходимости продавать Chrome или Android «снимает основные опасения инвесторов», а также «является облегчением» для Apple и других производителей устройств и веб-браузеров, которые, могут продолжать получать от Google выплаты в рамках распределения доходов от рекламы за поиск на их устройствах.

После решения суда акции Google выросли на 7,2%, акции Apple — на 3%.

Влад Никифоров