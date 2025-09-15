Суд в Краснодаре смягчил приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре смягчил приговор троим осужденным за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября 2023 года. Решение принято после рассмотрения жалоб защитников осужденных, сообщает пресс-служба суда.

Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов и Рабадан Раджабов в составе толпы 1,5 тыс. человек устроили погром в международном аэропорту Махачкала. Согласно материалам дела, участники беспорядков, руководствуясь мотивами национальной и религиозной вражды, ожидали прибытия рейса из Тель-Авива. В результате инцидента пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, был причинен многомиллионный ущерб имуществу аэропорта.

Армавирский городской суд Краснодарского края признал всех троих виновными в участии в массовых беспорядках с применением насилия, погромами и уничтожением имущества. Раджабов дополнительно был осужден за применение насилия к представителю власти. Суд назначил ему девять лет колонии общего режима, Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев, Рамазанову — шесть лет и четыре месяца. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Кассационный суд установил, что нижестоящие инстанции незаконно применили двойной учет одного обстоятельства. Статья Уголовного кодекса, по которой осудили участников беспорядков, уже содержит признак группового участия в преступлении. Дополнительное применение этого факта как отягчающего обстоятельства нарушает принцип справедливости.

После исключения незаконно учтенного отягчающего обстоятельства каждому осужденному сократили срок на полгода. В остальном приговор оставили без изменений.

Алина Зорина