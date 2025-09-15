КХЛ на пять матчей дисквалифицировала нападающего «Лады» Алтыбармакяна

Форвард тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян дисквалифицирован на пять матчей за бросок шайбы в судью. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

14 сентября на 59-й минуте матча против петербургского СКА Алтыбармакян выбил из рук соперника клюшку и был наказан двухминутным штрафом. После свистка форвард бросил шайбу в сторону одного из арбитров. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА.

Лига приняла решение оштрафовать нападающего и отстранить его на четыре матча. Однако с учетом дисциплинарного штрафа он также получил одноматчевую дисквалификацию. Таким образом, Алтыбармакян пропустит пять встреч.

Андрей Алтыбармакян представляет «Ладу» с сезона-2023/24, ранее выступал за СКА и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 273 матча, набрав 95 очков (30 голов+65 результативных передач).

Таисия Орлова