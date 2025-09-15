Хинштейн пригрозил главе компании-подрядчика, что тот будет «работать за еду»

Избранный губернатором Курской области Александр Хинштейн на совещании в правительстве пригрозил руководителю компании-подрядчика Роману Сергееву, нарушившему договоренности с областной Корпорацией развития, пообещав, что тот будет работать за еду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе заседания кабмина заместитель председателя правительства Курской области Оксана Крутько сообщила, что в начале сентября компании ООО «Спецрегионгарант» господина Сергеева была дана неделя для ускорения ремонта школы, однако этого не произошло. Господин Хинштейн отметил, что не перестает удивляться чувству безнаказанности этого подрядчика. По словам главы региона, после его назначения Корпорация развития Курской области выдала «Спецрегионгаранту» заем на сумму 52 млн руб. под 0,1% годовых, который компания просрочила.

Губернатор заявил, что по этому эпизоду власти будут добиваться уголовного дела для бывшего врио главы корпорации Александра Бережного. Для руководителя компании-подрядчика ситуация может закончиться плохо, считает глава области: «Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза у нас там питание, ваши знакомые могут рассказать».

В конце прошлого года бывшие топ-менеджеры Корпорации развития и представители компаний-подрядчиков стали фигурантами уголовного дела о хищениях при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. По иску Генпрокуратуры суд взыскал с участников строительства 4 млрд руб., которые они присвоили себе.

Сергей Толмачев, Воронеж