Воронежская область заняла 20-место в федеральном рейтинге рынка труда

По итогам 2024 года Воронежская область стала 20-м регионом в федеральном рейтинге состояния рынка труда. Итоговый балл субъекта составил 79,26, что на 5,2 больше показателя 2023-го. Это наивысший показатель среди регионов Черноземья, следует из результатов исследования агентства РИА «Рейтинг».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

При составлении рейтинга учитывались уровень заработных плат, занятость, условия труда и емкость рынка. Белгородская область заняла 24-е место с оценкой 77,31 балла в 2024-м году и 70,86 балла годом ранее. Третьей в макрорегионе стала Липецкая область — 26-е место с результатом 76,72 балла и 69,4 балла в 2023-м. Курская область заняла 40-ю позицию — 72,02 балла дали аналитики региональному рынку труда по итогам прошлого года и 67,51 — за 2023 год. 49-ю позицию в рейтинге получила Орловская область с показателями 68,3 и 63,99 балла соответственно. Тамбовская область стала 54-ой среди субъектов РФ и последней в Черноземье — региональный рынок труда в 2024 году получил 66,94 балла, в 2023 году — 60,77 балла.

Кабира Гасанова