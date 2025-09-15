Посольство РФ в Лондоне возложило на Киев ответственность за инцидент с дронами

МИД Великобритании не смог предоставить послу РФ Андрею Келину доказательств того, что в воздушное пространство Польши вторгались именно российские беспилотники. Об этом заявили в российском посольстве по итогам визита господина Келина в британский МИД.

«15 сентября посол был приглашен в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест,— отметили в сообщении диппредставительства. — Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств ... Их не оказалось».

Посольство обозначило, что Москва не хочет эскалации в отношениях с Варшавой и готова обсудить инцидент с дронами. В пресс-релизе дипломаты обвинили Украину в «раздувании милитаристской антироссийской истерии» и не исключили, что за инцидентом в Польше стоит «киевское руководство».

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников, на их перехват поднимали военные самолеты. Польские власти заявили, что БПЛА были российскими. Минобороны РФ не подтвердило это и подчеркнуло, что удары по целям на территории Польши не планировались и что дальность полета указанных дронов не превышает 700 км.

13 сентября на экстренном заседании Совбеза ООН 46 стран из 193 подписали заявление о том, что российская сторона ответственна за проникновение дронов в воздушное пространство Польши.