Заявление о причастности России в налете дронов на Польшу подписали 46 стран

На экстренном заседании Совбеза ООН 46 стран из 193 подписали заявление о том, что Россия причастна к проникновению беспилотников в воздушное пространство Польши.

Помимо Польши заявление подписали в том числе США, Франция, Германия, Великобритания, Украина, Венгрия. Они считают, что Россия нарушила воздушное пространство Польши и способствовал эскалации конфликта.

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг обвинения. По его словам, Москва не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой. Он также призвал власти Польши согласиться на проведение консультаций по поводу инцидента.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников. Никто не пострадал. Повреждены несколько домов. Власти Польши утверждают, что беспилотники были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше.