В правительстве одобрили ужесточение наказания за дезертирство и утрату оружия

Комиссия правительства по законопроектной деятельности концептуально поддержала поправки, ужесточающие уголовную ответственность за дезертирство, неисполнение приказа и утрату военного имущества в условиях ведения боевых действий.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), предлагает ввести в Уголовный кодекс (УК) новые составы преступления, касающиеся самовольного оставления места боя, отказа от применения оружия и оставления противнику военной техники.

В то же время правкомиссия высказала к законопроекту ряд замечаний. В проекте отзыва отмечается, что предлагаемые формулировки — такие как «самовольное оставление места боя» и «противник» — не имеют четких определений в рамках рассматриваемых статей УК, что может повлечь за собой проблемы правоприменения и «создать коррупционные риски». Кроме того, автор не представил статистических данных, обосновывающих недостаточность действующего регулирования.

В связи с этим комиссия рекомендовала депутату Картаполову конкретизировать спорные термины и прописать четкие критерии освобождения от уголовной ответственности. При условии доработки документа с учетом этих замечаний правительство готово поддержать инициативу.

Дмитрий Сотак