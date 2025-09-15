В Ярославле отложили установку памятника Екатерине II

Памятник императрице Екатерине II на перекрестке улиц Революционной и Андропова в Ярославле не установят в 2025 году, как это планировалось. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту внесения изменений в городской бюджет.

«Объем финансирования на 2025 год уменьшается за счет средств городского бюджета на сумму 36,6 млн руб. по объекту «Установка памятника Екатерине II на пересечении Революционной и Андропова и благоустройство территории вокруг него» в связи с принятием решения о переносе выполнения работ на следующие годы»,— говорится в документе.

Ранее против установки памятника выступила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Алла Чижова