За летний период пассажирские поезда на Северо-Западе перевезли 7,8 млн пассажиров
С мая по август текущего года в поездах дальнего следования Северо-Западного филиала АО «ФПК» (СЗППК) совершили поездки в общей сложности более 7,8 млн человек. Такие данные 15 сентября представили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
За прошедший период летнего сезона (май-август) поездами в том числе воспользовалось 1,5 млн детей.
Самыми популярными маршрутами этого лета стали: Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Петрозаводск — Санкт-Петербург, Москва — Петрозаводск — Москва, Москва — Псков — Москва, Москва — Великий Новгород — Москва, Санкт-Петербург — Великие Луки — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Мурманск — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам восьми месяцев 2025 года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 136,4 млн пассажиров. Это на 4,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.