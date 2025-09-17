Сегодня исполняется 40 лет трехкратному чемпиону мира по хоккею, обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Овечкин

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, легендарный игрок ХК «Динамо» (Москва) Александр Мальцев:

— От всей души поздравляю нашего динамовского воспитанника Александра Овечкина с юбилеем! Большая радость наблюдать за тем, как он продолжает лучшие традиции российского хоккея, бьет мировые рекорды и ставит перед собой новые задачи, не останавливаясь на достигнутом. Он подает правильный пример и влюбляет молодежь в спорт, в частности в хоккей. Саша доказал всему миру, что русский хоккей — это сила характера и мастерства. Миллионы ребят по всей стране идут в хоккей и мечтают быть похожими на Овечкина. Желаю Саше и его замечательной семье крепкого здоровья, новых свершений и побольше улыбок. Пусть впереди будут новые победы и достижения, которые войдут в историю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»