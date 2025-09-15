Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Первая ракетка России по паделу стал амбассадором FONBET

Александр Халанский, возглавляющий рейтинг Федерации падела России (ФПР), стал амбассадором компании FONBET, сообщает пресс-служба букмекера. Помимо него к команде FONBET присоединились входящий в топ-10 национальной классификации Игорь Броун и Диана Исаева.

В сообщении пресс-службы говорится, что спортсмены также подписали долгосрочные контракты с Bandeja Team. По условиям сотрудничества с FONBET они примут участие в съемках эксклюзивного контента, «раскрывающего падел с новой стороны», попробуют себя в роли комментаторов и поддержат другие проекты букмекера, направленные на развитие падела в России.

«В мире падела мы первые амбассадоры. Нам очень важно всегда быть первыми и мы постараемся оставаться первыми, занимать только самые высокие места. Основная цель — выигрывать все возможные турниры, а также ещё больше развивать падел в России», — отметил Александр Халанский. Игорь Броун выразил радость, что «сейчас падел набирает большую популярность в России». Диана Исаева призналась, что «безумно счастлива быть вместе с командой FONBET».

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов заявил, что «падел — самый быстро развивающийся вид спорта в нашей стране». «Уверен, что вместе с нашими новыми амбассадорами, мы и дальше продолжим развивать этот вид спорта и продвигать активный и здоровый образ жизни», — резюмировал он.

FONBET и ФПР сотрудничают с 2024 года. С апреля 2025 года букмекер является генеральным спонсором сборной России по паделу.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все