Первая ракетка России по паделу стал амбассадором FONBET

Александр Халанский, возглавляющий рейтинг Федерации падела России (ФПР), стал амбассадором компании FONBET, сообщает пресс-служба букмекера. Помимо него к команде FONBET присоединились входящий в топ-10 национальной классификации Игорь Броун и Диана Исаева.

В сообщении пресс-службы говорится, что спортсмены также подписали долгосрочные контракты с Bandeja Team. По условиям сотрудничества с FONBET они примут участие в съемках эксклюзивного контента, «раскрывающего падел с новой стороны», попробуют себя в роли комментаторов и поддержат другие проекты букмекера, направленные на развитие падела в России.

«В мире падела мы первые амбассадоры. Нам очень важно всегда быть первыми и мы постараемся оставаться первыми, занимать только самые высокие места. Основная цель — выигрывать все возможные турниры, а также ещё больше развивать падел в России», — отметил Александр Халанский. Игорь Броун выразил радость, что «сейчас падел набирает большую популярность в России». Диана Исаева призналась, что «безумно счастлива быть вместе с командой FONBET».

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов заявил, что «падел — самый быстро развивающийся вид спорта в нашей стране». «Уверен, что вместе с нашими новыми амбассадорами, мы и дальше продолжим развивать этот вид спорта и продвигать активный и здоровый образ жизни», — резюмировал он.

FONBET и ФПР сотрудничают с 2024 года. С апреля 2025 года букмекер является генеральным спонсором сборной России по паделу.

