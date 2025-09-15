Арманд Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

На проходящем в Токио чемпионате мира по легкой атлетике швед Арманд Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он показал результат 6,30 м.

25-летний швед взял высоту с третьей попытки. До этого он стал трехкратным чемпионом мира. Серебряный призер грек Эммануил Каралис был единственным, кто преодолел шестиметровый рубеж; он уступил Дюплантису, не сумев прыгнуть на 6,20 м. Австралиец Кёртис Маршалл завоевал бронзу с результатом 5,95 м.

Дюплантис превзошел свое же достижение (6,29 м), установленное в августе на соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Будапеште.

Арманд Дюплантис дважды завоевал золотые медали Олимпийских игр (2021, 2024). Он также является трехкратным чемпионом Европы.

Таисия Орлова