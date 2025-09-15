В Екатеринбурге установят 35 новых остановок

В Екатеринбурге до конца года появятся 35 новых остановок в семи районах города: Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Чкаловском, сообщили в мэрии.

На прошлой неделе новые остановки установили на улице Большакова («Аэроагентство»), улице Советской («Библиотека Крапивина») и улице Мурзинской (поселок Калиновский). В ближайшие дни планируют установить еще 11 комплексов.

Размеры каждой остановки — 2,7 х 1,6 х 5,2 метра. На наиболее загруженных направлениях они будут сдвоенными, а на крупных пересадочных пунктах установлят комплексы из четырех модулей. Новые остановочные комплексы отличаются продуманной конструкцией без щелей и зазоров, что обеспечивает надежную защиту от непогоды.

Отмечается, что с июля в Екатеринбурге установили более 40 новых остановок. Напомним, до конца года в мегаполисе планируется установить еще 150 остановок.

Полина Бабинцева