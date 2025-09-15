Спасатели не будут эвакуировать тело биатлонистки Дальмайер

Спасатели приняли решение не эвакуировать тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана в июле. Об этом сообщает газета Bild.

Сегодня Bild со ссылкой на пакистанского горного гида Калима Шани сообщал, что спасатели попытаются добраться до тела Дальмайер. Однако они «пересмотрели ситуацию на пике Лайла», в результате чего операция не может быть завершена. Причина подобного решения не объясняется. Отмечается, что в эвакуации принимал участие альпинист мирового класса Томас Хубер. В своем завещании Дальмайер попросила оставить ее тело на месте смерти, поскольку «никто не должен рисковать жизнью, чтобы спасти ее».

О смерти спортсменки стало известно 30 июля. При восхождении на пик Лайла (6 096 м) она попала под камнепад. Лаура Дальмайер скончалась на 32-м году жизни.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Лаура Дальмайер завоевала две золотые медали. Также она является семикратной чемпионкой мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, объяснив свое решение потерей мотивации.

Таисия Орлова