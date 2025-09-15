Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков был признан Международным центром спортивных исследований (CIES) самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его стоимость оценивается организацией в €43,9 млн.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

20-летний Батраков после восьми туров возглавляет бомбардирскую классификацию РПЛ с восемью голами. На его счету также две результативные передачи в матчах чемпионата России. В кубке страны он появился на поле в трех встречах и отличился дважды. Всего на его счету 54 матча и 12 голов за взрослую команду «Локомотива», воспитанником которого он является, а также семь матчей и два забитых мяча за сборную России.

В тройке перечня наиболее дорогих игроков по версии центра также оказались 20-летний Матвей Кисляк из московского ЦСКА (€34,7 млн) и 24-летний бразилец Луис Энрике из петербургского «Зенита» (€33,4 млн). Остаток топ-10, опубликованного в официальном аккаунте CIES в социальной сети X, выглядит так:

4. Педро («Зенит», €24,8 млн)

5. Ярослав Гладышев («Динамо» Москва, €20,5 млн)

6. Манфред Угальде («Спартак», €19,7 млн)

7. Сергей Пиняев («Локомотив», €19,6 млн)

8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва, €18,6 млн)

9. Жерсон («Зенит», €18,4 млн)

10. Кирилл Глебов (ЦСКА, €16,4 млн).

Арнольд Кабанов

