Путин по телефону обсудил с Аксеновым выборы в Крыму

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он поинтересовался у чиновника, как в регионе прошли выборы.

«Как у вас единый день голосования прошел?» - спросил Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Господин Аксенов напомнил, что на полуострове выбирали только главу Севастополя — победил действующий губернатор Михаил Развожаев. Кандидат от «Единой России» обошел конкурентов с большим отрывом.

Прямые выборы высших должностных лиц прошли еще в 19 субъектах. Везде победу одержали действующие руководители регионов.