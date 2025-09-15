Действующие главы 20 регионов переизбрались в единый день голосования

В 20 российских регионах по итогам обработки большинства (более 98%) бюллетеней или подсчета 100% голосов определились победители губернаторских выборов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пожелала избранным главам субъектов «больших успехов во благо жителей».

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин переизбрался с 70,94% голосов. В Брянской области на новый срок идет Александр Богомаз (78,78%). Аналогичная ситуация сложилась в Архангельской, Ленинградской, Костромской и Иркутской областях, где на выборах победили действующие губернаторы Цыбульский (67,32%), Александр Дрозденко (84,21%), Сергей Ситников (67,63%) и Игорь Кобзев (60,79%). Главы Камчатского и Краснодарского краев Владимир Солодов и Вениамин Кондратьев набрали 62,97% и 83,41%.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сохранил пост, получив 81,72%. Глава Татарстана Рустам Минниханов набрал 88,15%, глава Чувашии Олег Николаев победил с 67,06%.

В Свердловской области на выборах победил врио губернатора Денис Паслер (61,3%). В Курской — врио губернатора Александр Хинштейн (86,92%), в Еврейской автономной области — Мария Костюк (83,02%), в Коми — Ростислав Гольдштейн (70,04%). Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов избрался на пост с 62,19% голосов, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов получил 73,84% голосов, сообщает «РИА Новости». Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь набрал 81,2% голосов, в Калужской области переизбрался действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%).