Качество семян озимых в Ростовской области снизилось из-за засухи на 6%

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили несоответствия требованиям в 28 партиях семян озимых культур общим весом 1,3 тыс. тонн, что составило 5,9% от проверенного объема перед началом сева в Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

По словам экспертов, в регионе планируется засеять озимыми 2,8 млн га, из которых 2,7 млн займет пшеница. Всего в области ежегодно высевается около 550 тыс. тонн семян озимых культур. Нарушения обнаружились по 43 показателям. Основные проблемы связаны с чистотой и содержанием семян других растений, включая карантинные и сорные культуры, а также овсюг.

«Вот уже на протяжении пяти лет овсюг, который нормируется в оригинальных и элитных семенах, остается проблемой в хозяйствах южной и приазовской зон области, так же, как и эгилопс цилиндрический», — подчеркнула начальник отдела испытаний семян испытательного центра Донского филиала «ФГБУ ЦОК АПК» Галина Бакалова.

Из-за неблагоприятных погодных условий в период налива и созревания зерна масса одной тыс. семян в южных районах оказалась ниже среднемноголетних показателей на 25-30%.

Эксперты уточнили, что выявленные некондиции касались в основном фермерских хозяйств. Им необходимо тщательнее проводить предпосевную подработку семян и соблюдать технологию выращивания. В составе сорной растительности во всех зонах области преобладают «горцы» «Вьюнок» и «Подмаренник». Участились случаи обнаружения различных видов «Костреца» — многолетнего корневищного растения.

«На протяжении десяти лет экспертами прослеживается смена сорной растительности в экосистемах зерновых культур, что проявляется на фоне применения гербицидов против двудольных растений производителями семян при их выращивании», — отметила госпожа Бакалова.

По ее словам, угрозой качества семян остаются возбудители корневых гнилей. Из-за засушливых условий их распространение в текущем году не превысило 5-7% при преобладании альтернариозно-фузариозного комплекса. Положительным моментом стало отсутствие генетически модифицированных организмов во всех 63 проверенных партиях зерновых объемом от 1,5 тыс. тонн.

Валентина Любашенко